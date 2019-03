Il meteo in Marsica 8 – 14 marzo : più freddo con qualche fenomeno da Lunedì.

Temperature miti in questi giorni nel territorio marsicano, ma che in ogni caso, dai primi giorni della prossima settimana, lasceranno spazio ad un tempo piuttosto freddo, ove torneranno delle precipitazioni, nevose anche al di sotto dei 1000 m. La giornata di Venerdì 8, festa della donna, variabilità già dal mattino, con degli addensamenti sempre più cospiqui nel corso della giornata. Nel pomeriggio, saranno possibili dei fenomeni, a carattere moderato. Venti occidentali , temperature in calo. Sabato, giornata abbastanza buona, con qualche nube di passaggio, temperature in calo, venti da ovest. Condizioni meteo buone nella giornata di Domenica, salvo delle stratificazioni di passaggio e qualche addensamento sui monti simbruini, senza precipitazioni. Venti sempre occidentali, temperature in aumento. Lunedì, tempo in cambiamento; al mattino, tempo buono, ma della nuvolosità sarà in arrivo da ovest, con dei fenomeni dal pomeriggio, a carattere moderato. Neve oltre i 1500 m, in calo dalla serata.Temperature in calo, venti occidentali, in rotazione dalla serata da nord est. Martedì, cielo tra poco nuvoloso e variabile al mattino, migliora prima di mezzogiorno. Temperature in aumento nella seconda parte della giornata, venti da est al mattino, in rotazione da sud ovest nelle ore pomeridiane. Mercoledì, al momento appare sotto tempo perturbato, con piogge e nevicate sui 1000 m, a quote anche più basse. Colonnina di mercurio in calo, venti da nord-nord est. Giovedì, tempo discreto, con della possibile variabilità, ove sarà possibile qualche nevicata debole oltre i 1000 m. Temperature in ripresa e venti da ovest.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS