Il meteo in Marsica 8 – 14 marzo: lieve instabilità, poi ritorno anticiclonico.

Sulla Marsica, avremo ancora una lieve instabilità nelle prossime ore, quindi per Domenica mattina,ove non sarà esclusa qualche debole nevicata, ma il tutto in via di veloce miglioramento. Clima piuttosto freddo, con estese gelate nella notte di Lunedì, là dove non saranno presenti i venti, da nord est. Lunedì tempo a tratti spiccatamente nuvoloso, con scarse possibilità di precipitazioni, mentre Martedì, un impulso freddo, sarà possibile nelle ore mattutine, con qualche debole fenomeno, nevoso oltre i 900 m circa. Venti da nord est, temperature di nuovo in leggero calo. Da Mercoledì, invece, con la rimonta dell’anticiclone sub tropicale, torneranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con un sensibile aumento delle temperature nei giorni successivi, ove solo qualche stratificazione sarà possibile, ma nulla di che. Pertanto bel tempo, fino alla fine del periodo in questione e cioè Sabato.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.