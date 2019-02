Il meteo in Marsica 8 – 14 febbraio : più freddo dalla prossima settimana, con qualche episodio nevoso.

Sono tornate anche sul territorio Marsicano delle belle giornate, con cielo poco nuvoloso, estese gelate al mattino e via dicendo. Un quadro prettamente in norma con il periodo in essere. Per farla breve, nei prossimi giorni, dopo un clima un pochino più mite nel corso del week end, da Lunedì potranno tornare delle condizioni di tempo più freddo, con qualche nevicata soprattutto sui versanti orientali del comparto. A quanto pare, la discesa di correnti fredde dal nord est, sembra che vorrà sfiorare le aree adriatiche, ma ancora c’è dell’incertezza, se vogliamo. Intanto Venerdì, 8 Febbraio, della nuvolosità irregolare potrà essere presente al mattino, in rapida dissoluzione. Altri possibili addensamenti tra il pomeriggio e la sera. Venti da nord est, temperature in lieve calo. Sabato, solo qualche stratificazione potrà essere presente nel corso della giornata e nulla più. Ventilazione occidentale, temperature in aumento. Domenica, le correnti si disporranno da sud ovest, con degli addensamenti possibili sull’area Marsicana, ove non si esclude qualche debole fenomeno lungo i Simbruini. Temperature stazionarie. Lunedì, potranno scendere delle correnti settentrionali sulla nostra penisola, ove al mattino, sul territorio in questione, i venti entreranno dai quadranti occidentali, con dei fenomeni in quasi tutta la Marsica, nevose oltre i 1300 m, specie settori ovest. Dal pomeriggio, le correnti ruoteranno da nord est, dando luogo ad un calo delle temperature e riportando la neve oltre i 900 m, questa volta sui versanti orientali marsicani. Tra Martedì e Giovedì, situazione d’incertezza, in quanto, come già anticipato all’inizio, alcuni modelli vedono un pochino più incisivo l’arrivo del freddo e di conseguenza anche delle possibili nevicate, che potranno essere presenti soprattutto sul lato orientale. Altri, vedono più una veloce passata con pochi fenomeni sul territorio marsicano. A quanto pare, in ogni caso il freddo sembra che sarà presente, con venti moderati con dei rinforzi ( -5°c ad 850 hpa).Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.