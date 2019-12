Il meteo in Marsica 7 – 13 dicembre: discreto nel week end, più freddo a seguire con qualche fenomeno.

Guardando i modelli matematici, al momento, appare abbastanza probabile l’arrivo di correnti un pochino fredde dalle latitudini più alte, tra Martedì e Mercoledì. Tuttavia, Sabato 7, il cielo sulla Marsica, si presenterà tra poco nuvoloso e variabile al mattino. La tendenza è per un aumento della nuvolosità con dei fenomeni alquanto deboli sul carseolano e monti Simbruini. Temperature in lieve calo, ventilazione da ovest. Domenica,8 Dicembre, festa dell’Immacolata concezione, giornata molto simile alla precedente, qualche gelata al mattino, cielo poco nuvoloso. Temperature stazionarie, venti deboli da ovest. Lunedì, cielo piuttosto chiuso, con la possibilità dal primo pomeriggio, qualche nevicata oltre i 1800 m, in calo sui 1400 m in serata, per un calo termico (+2°c ad 850 hpa). Venti da ovest-nord ovest. Martedì, dopo dei disturbi al mattino, con nevicate oltre i 1000 m circa, torneranno delle condizioni migliori nelle ore centrali della giornata. Prima di sera, rotazione dei venti da nord est, con qualche nevicata anche in prossimità del Fucino, specie settori occidentali. Temperature in calo con valori sugli 0°c, forse anche un pochino meno. Mercoledì, giornata di tempo a quanto appare, stabile su tutta la Marsica, anche se un pochino fredda. Gelate al mattino. Venti da nord est, temperature in lieve flessione ancora. Giovedì, tempo abbastanza buono, qualche addensamento sul carseolano, ove saranno possibili lievi fenomeni, nevosi oltre i 1000 m circa. Venti deboli da ovest, temperature in ripresa. Venerdì, giorno di Santa Lucia, le correnti potrebbero disporsi da sud ovest, con un aumento della colonnina di mercurio associata a qualche fenomeno sui Simbruini e Parco nazionale d’Abruzzo, nevosa oltre i 1300 m circa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.