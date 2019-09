Il meteo in Marsica 6 – 12 settembre: possibilità di tempo instabile su tutto il territorio.

Per farla breve, i prossimi giorni, nel comparto marsicano, saranno sotto l’insegna del tempo spesso piovoso specie nelle nelle ore pomeridiane. Ci sarà certamente spazio per delle schiarite ma tutto sommato le condizioni, non saranno delle migliori. Pertanto Venerdì, al mattino, dopo un avvio discreto, andranno formandosi delle nubi a carattere cumuliforme con delle precipitazioni moderate. Ventilazione sud occidentale, temperature in calo di un paio di gradi. Sabato, non cambierà granchè, anche se le precipitazioni saranno in tono minore. Temperature in lieve calo, venti da sud ovest. Domenica, tempo sempre perturbato nel pomeriggio, venti da ovest sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì tempo decisamente instabile nel corso del pomeriggio, venti da sud ovest, temperature stazionarie. Da Martedì a Giovedì, sulla nostra penisola potrà formarsi un minimo depressionario che attirerà delle correnti dai balcani, piuttosto fresche e con delle precipitazioni a carattere moderato, in qualche caso anche forte. Può essere un eventuale tendenza , che però deve ancora trovare conferma. Comunque sia, il periodo rimarrà instabile.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS