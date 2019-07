Il meteo in Marsica 6 – 11 luglio: bel tempo caldo e soleggiato, temporali a seguire da martedì

Dopo qualche disturbo temporalesco sui settori marsicani, le condizioni meteo sembrano volgere ad una situazione di tempo più stabile, nei prossimi giorni, con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento.Per Sabato 6, il cielo risulterà essere quasi sereno al mattino, qualche addensamento nel pomeriggio ma con scarsità di fenomeni. Temperature in aumento di qualche grado, ventilazione da ovest. Domenica, sempre bel tempo, giornata in sintesi prettamente estiva, temperature in leggero aumento, ventilazione occidentale. Lunedì, dopo un buon avvio, dei rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, potranno presentarsi tra il carseolano, marsicano fino al parco nazionale d’abruzzo. Venti sempre occidentali, temperature stazionarie. Martedì, discreto al mattino, formazioni cumuliformi nel pomeriggio, con la possibilità di temporali nel corso del pomeriggio. Venti sempre da ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì, appare invece una giornata più instabile con precipitazioni, già da entro la mattinata, ma che nel corso del pomeriggio, potranno divenire anche a carattere forte. Temperature in sensibile calo con valori intorno ai 15°c ad 850 hpa. Infine Giovedì, che continuerà ad essere una giornata con tempo instabile nel pomeriggio ove potranno manifestarsi frequenti rovesci. Temperature in leggera flessione ancora, ventilazione da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS