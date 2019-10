Il meteo in Marsica 5 – 11 otttobre: tempo spesso instabile su tutto il territorio.

Le piogge dei giorni appena passati, hanno portato anche qualche fiocco sulle cime del Velino e del Sirente, temperature quindi in calo e venti nord orientali. Dopo questa parentesi di oggi, con tempo stabile e soleggiato, le condizioni nella Marsica sembrano rimanere tali anche domani Sabato, mentre nel corso di Domenica, tornerà qualche precipitazione, seppur di debole entità. Poi da Lunedì, un nuovo guasto delle condizioni meteo sembrano quasi confermate.Pertanto, Sabato 5, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, con dei banchi di nebbia sul Fucino. Tendenza a graduale aumento della nuvolosità, con qualche debole pioggia nell’area del Parco nazionale. Venti da ovest, deboli, temperature in aumento. Domenica, nubi al mattino, possibilità di piogge nel corso del pomeriggio, di debole entità. Temperature senza variazioni di rilievo, venti tra deboli e moderati da est. Lunedì, sembra possibile la formazione di una circolazione ciclonica sulla nostra penisola. Possibilità di fenomeni a carattere moderato per tutta la giornata, di moderata intensità. Temperature in calo di qualche grado con valori sui + 6°c ad 850 hpa. Venti da est-sud est. Martedì, tempo in generale miglioramento, ovunque, con cielo poco nuvoloso, su tutto il territorio in questione. Venti da nord est, tra deboli e moderati, temperature stazionarie, o in lieve aumento dal pomeriggio. Mercoledì, giornata buona, nebbie al mattino, temperature in lieve aumento, venti deboli da sud ovest. Giovedì e Venerdì, sarà probabile la risalita di una blanda depressione verso la nostra penisola, la quale potrà dare luogo a qualche debole fenomeno nel corso appunto delle due giornate, richiamando dei venti da nord est. Temperature in calo, venti nord orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.