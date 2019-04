Il meteo in Marsica 5 -11 aprile : verso un tempo dinamico con instabilità.

Sono arrivate le prime precipitazioni anche nel comparto marsicano nelle ultime ore e a quanto sembra, anche nei prossimi giorni, la situazione sarà orientata su tempo variabile ed appunto instabile con la possibilità di altri fenomeni. Piogge che come sappiamo sono importantissime dopo molto tempo in cuiha prevalso condizioni di tempo secco e ventoso. Venerdì, le condizioni andranno migliorando, con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature in calo, venti in rinforzo da ovest. Sabato, non cambierà granchè, cielo poco nuvoloso, venti sempre da ovest, qumento delle temperature. Domenica invece, appare una giornata sotto l’insegna della pioggia, dapprima a carattere di rovescio, poi a seguire più estese. Le temperature caleranno, venti deboli occidentali. Lunedì, dopo un avvio buono, nel pomeriggio, non sarà escluso qualche rovescio sparso, specie nel carseolano. Temperature stazionarie, venti occidentali. Martedì, non appare malaccio, qualche addensamento ma nulla più. Mercoledì e Giovedì al momento sembrano con tempo instabile, soprattutto nelle ore pomeridiane, con rovesci moderati. Temperature in calo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.