Il meteo in Marsica 31 maggio – 6 giugno: ancora instabilità, tendenza ad un miglioramento a fine fase.

L’instabilità atmosferica praticamente è stata presente per tutto il mese di Maggio è a quanto sembra, ci terrà compagnia anche nei giorni successivi, compreso il 2 Giugno, festività della Repubblica. Poi, pian piano, sembra che l’anticiclone, dapprima più di estrazione azzorriana, a seguire più di stampo nord africano, potrà portarsi sulla nostra penisola ad iniziare dalle regioni settentrionali. Pertanto, la giornata di Venerdì, il cielo sarà poco nuvoloso o variabile, addensamenti andranno formandosi nel corso del primo pomeriggio, con qualche rovescio, di debole entità. Venti orientali, temperature stazionarie. Sabato, 1 Giugno, in cui entrerà l estate meteorologica, dopo un avvio discreto, torneranno dei fenomeni a carattere di rovescio su tutto il comparto marsicano. Venti da nord est, temperature in lieve aumento. Domenica, giornata festiva della Repubblica Italiana, tempo orientato sull’instabilità con piogge probabilmente già entro la mattinata ed a seguire nel corso del pomeriggio. Ventilazione dai quadranti nord orientali, temperature in aumento. Lunedì, ancora possibilità di fenomeni nel pomeriggio, venti deboli occidentali. Martedì e Mercoledì, ancora spazio per dei rovesci pomeridiani anche sotto forma di temporale, meglio invece Giovedì, ove potrà esserci qualche fugace rovescio nel tardo pomeriggio. Pressione atmosferica in aumento, venti da sud ovest, temperature in aumento ( 15°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.