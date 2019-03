Meteo in Marsica 29 marzo – 4 aprile: bel tempo nel fine settimana, poi possibile cambiamento

Con il ritorno dell’anticiclone in queste ore, possiamo dire che il week end sarà sotto l’insegna del bel tempo e del clima primaverile, su tutto il territorio marsicano. Ancora bel tempo Lunedì, poi da Martedì qualcosa potrà cambiare ed ancor di più tra Mercoledì e Giovedì, giorno dei 4 brillanti, visto che molto probabilmente potrà formarsi un minimo depressionario sul sud Italia,con dei fenomeni su tutta la nostra regione e quindi anche del comparto in questione. Pertanto Venerdì, il tempo sarà buono, con cielo poco nuvoloso su tutta la Marsica. Venti ancora da est, temperature in aumento, specie nei valori massimi. Sabato e Domenica, appaiono molto simili, con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Ventilazione debole da est.Lunedì, sempre bello al mattino, mentre della nuvolosità potrà portarsi tra carseolano e Simbruini tra il pomeriggio e la sera, visto che l’area di alta pressione tenderà a cedere un pò su tutta Italia. Temperature stazionarie, venti da nord est deboli. Martedì, non sarà da escludere qualche rovescio nelle ore pomeridiane, temperature in calo, venti moderati occidentali.Mercoledì,cielo perlo più nuvoloso, con qualche fenomeno nel pomeriggio tra il carseolano ed i simbruini, venti occidentali, temperature in diminuzione. Giovedì, invece potremo assistere ad una depressione centrata molto probabilmente sull’Italia meridionale, con piogge anche a carattere moderato. Temperature in calo, venti dai quadranti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS