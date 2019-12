Il meteo in Marsica 28 dicembre – 2 gennaio: un pò di neve e sensibile calo termico, migliora per capodanno.

In questi ultimi giorni dell’anno, a quanto pare avremo la prima irruzione di aria fredda anche sulla Marsica, ove non saranno da escludere dei rovesci nevosi, soprattutto sui versanti orientali del comparto. Poi, avremo un graduale miglioramento già da Domenica che si protrarrà anche per l’inizio del nuovo anno. Sabato, al mattino, cielo nuvoloso con qualche rovescio nevoso sulla parte orientale, tra Forca Caruso , Pescina ed Ortona dei Marsi in particolare. Situazione che a parte qualche schiarita più presente ad ovest, andrà avanti anche per le ore successive della giornata. Fiocchi anche sul Fucino. Temperature in sensibile calo, venti moderati con dei rinforzi da nord est. Domenica, cielo nuvoloso ad est,meglio su carseolano e Simbruini. Qualche debole fenomeno nevoso nel pomeriggio potrà essere presente nei dintorni di Pescasseroli. Venti moderati da est nord est, temperature ancora in leggero calo ( -7°c ad 850hpa). Lunedì, cielo poco nuvoloso con gelate diffuse al mattino e valori minimi bassi. Nubi in arrivo da sud est nel corso del pomeriggio, con la possibilità di qualche debole nevicata nell’area del parco nazionale d’abruzzo, lazio e molise. Temperature in leggera salita nei valori massimi, stazionarie per quelle minime. Martedì, vigilia di capodanno, giornata soleggiata, possibilità di banchi di nebbia al mattino ed estese gelate. Temperature in aumento nei valori massimi, leggermente nelle minime. Notte di San Silvestro con tempo stabile. Mercoledì 1 Gennaio, cielo poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli da nord est. Infine Giovedì, altra giornata con tempo stabile su tutto il comparto marsicano, gelate e banchi di nebbia al mattino nelle vallate, temperature stazionarie e venti da est, deboli. Anticiclone in rinforzo.

Un caloroso augurio per uno splendido 2020 a Tutti Voi!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.