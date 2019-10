Il meteo in Marsica 26 ottobre – 1 novembre: ancora tempo stabile, poi piogge e clima più fresco.

Le condizioni meteo con bel tempo, ancora dureranno nei prossimi giorni con cielo poco nuvoloso nelle giornate di Sabato e Domenica,ove anche le temperature torneranno a salire di qualche grado. Venti dai quadranti orientali. Lunedì sempre tempo stabile molto simile al giorno precedente. Della nuvolosità alta e stratificata sarà possibilmente presente nel giorno successivo di Martedì, ma nulla di rilevante. Temperature ancora stazionarie con valori ad 850 hpa sui 12°c. Clima quindi mite su tutto il territorio in questione. Da Mercoledì qualcosa sembra che potrà iniziare a cambiare, con il cielo già dalla tarda mattinata sempre più nuvoloso, con delle precipitazioni via via più estese a carattere moderato. Temperature in leggero calo, venti da ovest-sud ovest. Giovedì, ultimo giorno di Ottobre, ancora fenomeni, in qualche caso tra moderati e forti, sul Parco nazionale d’Abruzzo. Venti da nord est, temperature in calo anche sensibile con valori sui 5°c. Possibile qualche fiocco oltre i 2200 m circa. Veenrdì 1 Novembre, festività di ognissanti, ancora cielo nuvoloso, ma con scarse possibilità di piogge. Temperature stazionarie, venti da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.