Il meteo in Marsica 26 luglio – 1 agosto: torna l’instabilità ed un calo delle temperature.

Il mese di Luglio volge al termine e dopo questa ennesima ondata di caldo, che in ogni caso si è fatto sentire sul comparto marsicano, pian piano lascerà spazio a dei fenomeni presenti dal week end , per la possibile formazione di una circolazione ciclonica sull’Italia centro settentrionale, la quale farà affluire delle correnti dapprima occidentali e poi a seguire più dai quadranti nord orientali. Situazione orientata verso un tempo più instabile e pertanto più fresco. Ma vediamo con ordine cosa potrà accadere giorno per giorno. Venerdì 26, al mattino il cielo sarà poco nuvoloso. Dal primo pomeriggio, tenderà ad arrivare una certa variabilità, mentre le precipitazioni, appaiono più presenti sui versanti adriatici e probabilmente qualche sconfinamento tra il Sirente, Pescina ed Ortona dei Marsi potrà trovare spazio. Temperature ancora stazionarie, o in lieve flessione dalla serata, venti occidentali. Sabato, non appare tanto malvagio, in fin dei conti. Domenica invece, già dal mattino della nuvolosità sarà presente e dei fenomeni non tarderanno ad arrivare già prima di mezzogiorno, in estensione un pò ovunque sul territorio marsicano. Da Lunedì a Giovedì 1 Agosto, in ogni caso, la tendenza appare per un tempo instabile nelle ore pomeridiane, con rovesci a tratti moderati sul comparto marsicano. Le temperature diminuiranno di qualche grado, mediamente, ventilazione in genere nord orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.