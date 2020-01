Il meteo in Marsica 26 gennaio – 1 febbraio: tempo senza grossi cambiamenti.

La situazione meteo, a quanto pare, continuerà a rimanere pressochè tale anche nei giorni prossimi, con cielo poco nuvoloso, alternato a della nuvolosità e probabilmente qualche fenomeno sul territorio marsicano. Domenica, al mattino, il cielo si presenterà variabile, situazione che resterà anche nelle ore successive, ma tuttavia con scarse possibilità di piogge. Venti occidentali, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, cielo poco nuvoloso, nebbie al mattino, con possibilità di gelate. Venti da ovest, deboli, temperature in lieve diminuzione. Martedì, nuvolosità variabile con qualche pioggia a seguire nelle ore pomeridiane. Venti moderati da ovest, temperature in aumento, nei valori massimi soprattutto. Mercoledì, primo giorno della merla, tempo tutto sommato buono con cielo poco nuvoloso, venti da ovest, scarse occasioni per delle piogge. Temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì, sempre stabile e soleggiato, ma con clima un pò più freddo, per i venti da nord est. Venerdì e Sabato appaiono sotto il segno del tempo bello su tutta l’area marsicana, con cielo poco nuvoloso per l’anticiclone in rinforzo. Temperature in rialzo, venti da nord ovest, deboli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.