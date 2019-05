il meteo in Marsica 25 – 30 maggio: instabilità diffusa con rovesci anche temporaleschi.

Il periodo che stiamo attraversando, continua ad essere sempre perturbato su molte zone d’Italia, tra cui appunto il comparto marsicano. E per i prossimi giorni, purtroppo, la situazione sembra ancora orientata su questa falsariga. Il week end, ormai certo, appare sotto il segno di un diffuso maltempo, con piogge e temporali ovunque. Stessa cosa Lunedì e comunque sia,se vogliamo anche nel resto della settimana. Sabato, al momento infatti appare con tempo discreto al mattino, ma con una tendenza all’aumento della nuvolosità già dalla mezzagiornata con piogge e temporali a seguire nel pomeriggio. Venti orientali, temperature in leggero aumento. Domenica, a causa della formazione di una goccia fresca sul tirreno centrale, la giornata sarà sotto l’insegna di tempo diffusamente instabile, con piogge in qualche caso tra moderato e forte. Venti sud orientali, temperature in lieve calo. Lunedì, altra giornata fortemente instabile, con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti da est, temperature senza variazioni di rilievo. Martedì, non cambierà granchè,piogge e qualche temporale nel corso del pomeriggio su tutta la Marsica, venti da ovest, temperature stazionarie. Mercoledì appare un pò meglio al mattino, ma dei fenomeni saranno presenti nelle successive ore, temperature in leggera flessione, infine Giovedì, dopo un avvio discreto, potranno tornare dei fenomeni nel corso del pomeriggio su buona parte del territorio in questione.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.