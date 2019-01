Il meteo in Marsica 24 – 30 gennaio : tempo dinamico con possibilità di nevicate.

In queste ore, spesso, sta nevicando su molti settori marsicani, compreso le aree poste più in basso come il Fucino. Nevicate più presenti, nelle aree dei Simbruini, Pescasseroli ed Ovindoli; ma in ogni caso nelle prossime ore ci aspettiamo dei nuovi apporti nevosi un pò ovunque, per una depressione che sta entrando nel vivo sul centro sud Italiano. A seguire, tempo spiccatamente variabile, ove tra una schiarita ed un altra, troveranno spazio dei fenomeni spesso a carattere sparso, con nevicate a quote mediamente intorno ai 1000 m circa. Pertanto oggi, Giovedì 24 gennaio, il cielo sarà nuvoloso per l’intera giornata, con la possibilità di fenomeni dal primo pomeriggio, un pò ovunque, più accentuate sui versanti orientali dell’area in questione. Neve in calo verso sera fin sul Fucino. Venti da nord est, moderati con dei rinforzi soprattutto nelle zone tra Forca Caruso, Pescina, Ortona dei Marsi. Domani, Venerdì, ancora nevicate fino a quote basse, specie nell’ area orientale, tendenza a diminuzione dei fenomeni a partire da metà giornata. Venti da nord est, tra moderati e forti, temperature in calo di qualche grado. Sabato, cielo poco nuvoloso, scarse possibilità per dei fenomeni, temperature in leggero aumento, nei valori massimi. Domenica, tempo discreto, temperature in aumento, nuvolosità in arrivo nella seconda parte della giornata con qualche precipitazione sui settori ovest in serata, nevosa oltre i 1300 m circa. Lunedì, invece, potranno tornare nuovamente dei fenomeni per la saccatura nord atlantica che si riporterà verso l’Italia, con dei venti da ovest sud ovest.Pertanto avremo piogge e nevicate intorno ai 1400 m, in calo nel pomeriggio sui 1200 m circa. Martedì, appare ancora instabile con rovesci sparsi e neve oltre i 700 m, per le temperature che caleranno, venti da ovest. Al momento discreta la giornata di Mercoledì, ma abbastanza fredda per il ritorno probabilmente dei venti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.