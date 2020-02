Il meteo in Marsica 23 -29 febbraio: bel tempo, qualche fenomeno verso Mercoledì.

Continueranno anche per i prossimi giorni delle condizioni di tempo stabile ed assolato anche sul territorio marsicano e questo almeno fino a Mercoledì, quando un nuovo impulso da nord-nord ovest, riporterà un veloce passaggio perturbato ed un calo delle temperature. Non saranno escluse delle nevicate, seppur con poco accumulo. Pertanto Domenica 23, cielo poco nuvoloso su tutta la Marsica, ove solo qualche velatura potrà essere presente. Temperature in aumento di alcuni gradi, venti deboli da ovest. Lunedì, non cambierà granchè, tempo bello e temperature stazionarie con venti sempre occidentali. Martedì, un pò di nuvolosità, nel corso del pomeriggio, ma tuttavia saranno davvero scarse le occasioni per delle precipitazioni. Temperature in lieve calo nei valori massimi, stazionarie in quelle minime. Mercoledì, invece, le correnti si disporranno, entro la giornata da nord ovest, con l’arrivo di una nuvolosità più compatta e a seguire delle precipitazioni, nevose dapprima oltre i 1800 m ma in calo verso sera fin sui 1100 m circa. Instabilità diffusa anche durante le ore notturne, con quota neve fin sui 600 m, anche nelle ore del mattino seguente di Giovedì. Temperature in sensibile calo, venti da nord ovest, tendenti da nord est, tra moderati e forti. Giovedì, quindi, si andrà verso un deciso miglioramento ovunque nel corso della giornata. Ancora un pò di freddo, venti orientali. Venerdì tempo bello, con estese gelate al mattino, temperature in rialzo nei valori massimi, Sabato,giornata buona, con temperature in aumento di qualche grado nei valori massimi, venti da ovest, deboli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS