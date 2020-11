Il meteo in Marsica 22 – 28 novembre: bel tempo con gelate notturne.

Il minimo depressionario che ha portato tempo instabile nella giornata di Venerdì, con la quota neve che è scesa fin sui 1200 m circa, le condizioni meteo saranno in miglioramento, in quanto l’anticiclone si riporterà sulla nostra penisola, garantendo bel tempo anche sul territorio marsicano. Pertanto Domenica, una giornata buona, con possibilità di gelate al mattino, mentre qualche addensamento sarà presente nel corso del pomeriggio, sui settori orientali. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento; venti da est. Lunedì, tempo molto simile al giorno precedente, Martedì e Mercoledì sempre bello con gelate al mattino, soprattutto sul Fucino.Qualche stratificazione nel corso del pomeriggio, venti deboli da ovest, temperature in leggero aumento nei valori massimi Martedì, in lieve calo Mercoledì. Giovedì, non cambierà granchè, mentre della nuvolosità irregolare potrà essere presente nella successiva giornata di Venerdì, quando i venti si disporranno dai quadranti meridionali, da scirocco quindi. Non sarà da escludere qualche debole fenomeno, prima di sera. Temperature in leggera salita. Situazione che sembra non essere tanto diversa Sabato.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.