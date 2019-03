Il meteo in Marsica 22 – 28 marzo : subito bel tempo e mite, qualche fenomeno e freddo a seguire.

L’inizio di quest’equinozio di primavera, sarà orientato sul tempo stabile e soleggiato su tutta l’area marsicana.Almeno fino a Domenica e massimo nelle ore mattutine di Lunedì. Poi, delle correnti piuttosto fredde, provenienti da nord est, torneranno a far abbassare le temperature, con la possibilità di qualche pioggia o anche qualche fiocco di neve fino al Fucino probabilmente. La giornata di Venerdì 22, vedrà tempo stabile e soleggiato ovunque, a parte il passaggio di qualche velatura e nulla più. Temperature in aumento, venti nord orientali. Sabato,non cambierà granchè, tempo stabile e soleggiato, temperature in leggero aumento, venti orientali, deboli. Domenica, gran bella giornata primaverile, con temperature molto miti. Qualche stratificazione e nulla più. Temperature in leggero aumento, venti da ovest, deboli. Lunedì, qualcosa inizierà a cambiare, cielo poco nuvoloso al mattino, ma tendenza ad aumento della nuvolosità con qualche fenomeno, specie sui versanti orientali del territorio marsicano. Temperature in calo dal pomeriggio, venti occidentali, in rotazione da nord est in serata. Martedì, al mattino, sarà possibile qualche fenomeno, nevoso fin sulle quote più basse della marsica, soprattutto aree poste ad est. Temperature in calo, con valori sui -3 / -4°c ad 850 hpa, ventilazione da nord est, moderata con dei rinforzi. Mercoledì e Giovedì, appaiono due giornate molto similari, con il cielo tra poco nuvoloso ed a tratti variabile, ove non sarà escluso qualche fenomeno, nevoso a quote basse. Temperature stazionarie , venti da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.