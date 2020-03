Il meteo in Marsica 22 – 28 marzo: freddo e qualche nevicata, a seguire rialzo termico e piogge.

Con l’ingresso della primavera, qualcosa sembra cambiare. Intanto delle fredde correnti di estrazione russo – siberiane, sono in arrivo, tra Lunedì e Mercoledì, poi a seguire, una depressione ben organizzata risalirà dai quadranti meridionali, attivando delle correnti più miti sud orientali, con tanta pioggia finalmente. Pertanto, saranno possibili dapprima dei rovesci nevosi ed a seguire, come accennato piogge moderate. Domenica, al mattino, cielo nuvoloso, con qualche rovescio sparso nelle ore successive. Situazione che rimarrà anche nelle ore pomeridiane e della serata, con nevicate in calo fin sui 1200 m nel pomeriggio, 800 m in nottata. Venti moderati da est nord est, temperature in calo dal primo pomeriggio. Lunedì, tempo variabile a tratti più nuvoloso, più accentuato sui versanti orientali, con nevicate fin sul Fucino. Venti moderati con delle raffiche specie tra Forca Caruso, Pescina, Ortona dei Marsi. Temperature in sensibile calo. Martedì, giornata molto fredda, con rovesci nevosi piùpresenti sui settori della Marsica orientale. Venti moderati con dei rinforzi da grecale, temperature stazionarie. Mercoledì, la risalita della depressione afro mediterranea, darà luogo ad un intensificarsi delle precipitazioni su tutto il territorio marsicano, con nevicate in rialzo, verso sera sui 1500 m circa. Venti da sud est, moderati con dei rinforzi, temperature pertanto in aumento. Giovedì, giornata instabile con piogge e nevicate sui rilievi più elevati del territorio in questione, venti sempre sud orientali, temperature in aumento (+3°c ad 850 hpa). Venerdì, altre piogge e nevicate intorno ai 2000 m circa. Miglioramento verso sera, ventilazione da est. Sabato infine, piogge a tratti, temperature in aumento, ventilazione occidentale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.