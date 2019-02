Il meteo in Marsica 22 – 28 febbraio : sensibile calo termico nel week end, meglio a seguire.

Il mese di Febbraio si appresta a finire e dopo le giornate simil primaverili, anche sulla Marsica, torneranno delle correnti piuttosto fredde dai quadranti nord orientali, le quali oltre ad apportare un sensibile calo delle temperature, potranno dare luogo anche a qualche debole nevicata sui versanti posti ad est del territorio in questione. La giornata di Venerdì 22, inizierà con un cielo poco nuvoloso, ma con il passare delle ore, quest’ultima tenderà ad aumentare un pò ovunque. Tra il pomeriggio e la sera, non saranno esclusi dei rovesci sulle aree poste ad est, nevose oltre i 1300 m, ma con quota neve in calo entro la notte. Sabato, sarà una giornata di bel tempo, con cielo poco nuvoloso, ma piuttosto fredda e soprattutto ventosa, con raffiche in qualche caso forti. Domenica, non cambierà granchè, la situazione rimarrà molto simile al giorno precedente. Temperature stazionarie e venti quindi moderati con dei rinforzi orientali. Lunedì, potrà essere presente una leggera instabilità sulle zone ad est e sud est, con qualche nevicata sparsa, ma avremo un miglioramento nelle ore successive. Venti moderati da est, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Martedì, cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperature in ripresa. Mercoledì, con il rinforzo dell’anticiclone, torneranno di nuovo condizioni di bel tempo con le temperature in rialzo, venti deboli da est. Giovedì, ultimo giorno del mese, condizioni meteo ancora migliori, con cielo poco nuvoloso e temperature in sensibile aumento.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica aquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.