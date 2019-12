Il meteo in Marsica 22 – 26 dicembre: Ancora dell’instabilità con pioggia e vento, poi verso un miglioramento.Non freddo.

In questi giorni che precedono il Santo Natale, tutta l’area marsicana è stata colpita da piogge, come nelle scorse ore piuttosto abbondanti. Situazione che ancora sarà presente nelle prossime ore, mentre un lieve miglioramento pare prendere spazio già dal pomeriggio di Domenica e per i prossimi giorni. Insomma, sembra che le festività natalizie, saranno buone con cielo poco nuvoloso, possibilità di banchi di nebbia al mattino e clima mite, con i valori medi al di sopra delle medie del periodo. La giornata di Domenica, vedrà quindi ancora delle piogge, tra moderati a forti nel primo mattino, poi man mano che passeranno le ore, avremo delle schiarite un pò ovunque su tutto il territorio in questione. Temperature in leggero calo, con valori sui 5/6°c ad 850 hpa, ventilazione da ovest nord ovest, moderati con dei rinforzi ove esposto. Lunedì, giornata con cielo poco nuvoloso. Possibilità di nebbie al mattino nel Fucino e nelle valli minori, ma la giornata appare buona e soleggiata. Temperature in leggero aumento, ventilazione moderata da nord ovest. Martedì, vigilia di Natale, non cambierà granchè, tempo orientato su cielo con poche nubi e temperature gradevoli per il periodo in essere. La notte Santa, passerà con cielo appena velato e nulla più e soprattutto non fredda. Mercoledì giorno di Natale, che appunto sarà bello su tutto il comparto marsicano, con cielo poco nuvoloso, più che altro per il passaggio di stratificazioni. Venti da nord, temperature senza nessuna variazione importante di rilievo. Giovedì, festività di Santo Stefano, sempre buono, tuttavia le temperature caleranno di alcuni gradi, ventilazione da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.