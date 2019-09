Il meteo in Marsica 21 – 27 settembre: tornano instabilità e fenomeni.

Le condizioni meteo stanno andando con una certa dinamicità, in quanto, ancora nelle prossime ore, avremo tempo tutto sommato buono, nella giornata di Sabato, mentre da Domenica e per i giorni di Lunedì e buona parte di Martedì torneranno dei fenomeni, localmente anche forti. Poi, sembra che pian piano andremo verso un miglioramento. La giornata di Sabato, si presenterà poco nuvoloso al mattino su tutta la Marsica, mentre delle velature e degli addensamenti non mancheranno dal pomeriggio. Scarse le possibilità di precipitazioni. Venti meridionali, temperature in leggero aumento. Domenica, sarà una giornata contrassegnata da nubi e precipitazioni, in qualche caso anche tra moderati e forti. Temperature ancora in lieve aumento, nelle massime, stazionarie nelle minime, venti da sud. Lunedì,altra giornata all’insegna dell’instabilità su tutto il territorio in questione, con piogge moderate. Venti da sud, temperature ancora in lieve aumento. Martedì, sarà possibile qualche incertezza, con un cielo tuttavia variabile. Venti deboli da ovest, temperature in calo. Mercoledì, giornata con tempo stabile, a parte il passaggio di qualche velatura, ma nulla di che. Temperature stazionarie, venti da ovest, deboli. Giovedì, tempo bello al mattino, nubi e qualche rovescio, specie sui Simbruini dal pomeriggio. Venti occidentali, temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì, situazione non molto diversa dal giorno precedente, temperature sempre stazionarie e venti deboli da ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.