Il meteo in Marsica 21 – 27 giugno: periodo caldo e forse con qualche disturbo Sabato.

I giorni che stiamo per vivere, saranno sotto il segno di una nuova ondata di caldo. A parte la possibilità di qualche veloce fenomeno Sabato, tra Domenica e Martedì, il territorio marsicano, non dovrebbe essere alle prese di possibili acquazzoni ed appunto temporali. Mentre, un pò di instabilità pare che potrà tornare nelle successive giornate di Mercoledì e Giovedì. Pertanto, Venerdì, sarà una giornata di tempo stabile e soleggiato,con venti occidentali, deboli e temperature in aumento. Ricordiamo che alle ore 17:54, ci sarà il solstizio d’estate. Sabato, qualche rovescio molto isolato e di entità debole, potrà essere presente tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Temperature in aumento di vari gradi, venti sud occidentali, deboli con qualche rinforzo ove più esposto. Domenica, giornata tutto sommata buona sul territorio marsicano, ove sarà possibile qualche addensamento tra il pomeriggio e la sera, ma con scarse possibilità di fenomeni.Venti da ovest, temperature in calo. Lunedì e Martedì, tempo prettamente stabile, con solo qualche stratificazione nel cielo, grazie ai geopotenziali in aumento. Venti dai quadranti occidentali. Mercoledì e Giovedì, invece, a parte le temperature stazionarie con valori sui 19°c ad 850 hpa, potranno riaffacciarsi dei temporali pomeridiani sull’ area marsicana. Ventilazione orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.