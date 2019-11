Il meteo in Marsica 2 – 8 novembre: tempo diffusamente instabile con piogge.

Le condizioni meteo sono cambiate, con qualche fenomeno sparso sulla Marsica. Ma è nei prossimi giorni, che la situazione diverrà con piogge estese, a tratti forte, su tutto il territorio in questione. Già nella giornata di Sabato 2, commemorazione dei defunti, dopo un avvio discreto, con cielo tuttavia nuvoloso, arriveranno dei fenomeni che prima di sera saranno estesi e di entità tra moderati e forti. Temperature in leggero aumento, venti da sud ovest in rinforzo. Domenica, giornata totalmente all’insegna della pioggia, in qualche caso forte. Temperature senza variazioni di rilievo, venti moderati con dei rinforzi da libeccio. Lunedì ancora delle occasioni per delle piogge, a carattere di rovescio, ma di debole intensità. Temperature in calo con valori sugli 8°c ad 850 hpa, venti da ovest. Martedì, variabile al mattino, ma con nuvolosità in intensificazione nelle successive ore. Piogge moderate, tendenti a forti tra carseolano, Simbruini ed ovest Marsica, prima di sera. Temperature in leggera flessione di un paio di gradi. Mercoledì, piogge al mattino, ma presenti per tutta la giornata sui versanti ovest del territorio. Temperature stazionarie, ventilazione sud occidentale moderata. Giovedì, al momento appare migliore, con cielo tra poco nuvoloso e variabile, ove tuttavia qualche fenomeno potrà affacciarsi nel corso della giornata, di debole entità. Venti da ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Infine uno sguardo a Venerdì, che al momento vede probabilmente un nuovo guasto delle condizioni meteo su tutto il territorio, con un clima più fresco. Venti da ovest-nord ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.