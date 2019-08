Il meteo in Marsica 2 – 8 agosto: possibilità di rovesci pomeridiani, temperature in calo nel week end.



Eccoci arrivati ad Agosto, ove le condizioni meteo sono tornate con cielo poco nuvoloso e temperature in ogni caso estive, dal mare alla montagna. Ma la situazione va cambiando in quanto della nuvolosità con qualche fenomeno tenderà a portarsi già da Venerdì sulla nostra regione, a carattere debole e sparso. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da ovest. Sabato, non sarà molto diverso, mentre Domenica, la possibilità per dei fenomeni potrà prendere spazio nel corso del pomeriggio su buona parte del territorio marsicano. Venti occidentali, deboli. Lunedì, presenterà ancora qualche debole piovasco nelle ore pomeridiane. Venti occidentali. La situazione appare migliore, con le temperature in aumento, tra Martedì e Giovedì, ove anche la possibilità di precipitazioni appare scarsa o del tutto assente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS