Il meteo in Marsica 19 – 25 ottobre: condizioni di tempo stabile, bello e con clima molto mite.

Giornate molto miti quelle che stiamo attraversando in questi giorni e a quanto pare lo saranno ancora di più quelle da Sabato a Martedì almeno in tutto il territorio marsicano. Infatti le temperature tenderanno a salire di qualche grado ancora ovunque. Sabato 19, pertanto, al mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta l’area in questione, venti deboli da ovest, temperature in leggero aumento. Situazione che non cambierà per le successive giornate di Domenica, Lunedì e Martedì ove anche la colonnina di mercurio tenderà a salire di qualche grado, ancora visto che ad 850 hpa si sfioreranno i +16°c. Ventilazione da sud est, debole, situazione non diversa anche per Mercoledì, mentre qualche fenomeno sparso sarà possibile Giovedì, a carattere debole. Temperature in leggero calo, venti sempre sud orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS