Il meteo in Marsica 19 – 25 luglio: ancora qualche disturbo, poi generale miglioramento con temperature in aumento.

Dopo le condizioni di tempo orientate sulla variabilità, la situazione dopo il week end, andrà migliorando, per l’arrivo dell’anticiclone di stampo sub tropicale. Pertanto nella giornata di Venerdì 19, il cielo al mattino, si presenterà poco nuvoloso su tutta l’area marsicana. Seguiranno addensamenti nel corso del pomeriggio, ove non mancheranno dei fenomeni a carattere di rovescio su buona parte del territorio. Temperature stazionarie e ventilazione da est. Sabato, andrà meglio, tant’è che i geopotenziali inizieranno ad essere in aumento seppur ancora di poco al momento. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio non sarà da escludere, ma senza possibilità di precipitazioni. Ventilazione sempre da sud, temperature in aumento di qualche grado rispetto al giorno prima. Domenica, appare davvero una bella giornata, qualche nube, potrà presentarsi tra i monti Simbruini e l’area del parco nazionale d’Abruzzo, ma nulla di rilevante. Venti da est, deboli, temperature in leggero aumento. Lunedì, geopotenziali in aumento, per l’inizio dell’arrivo dell’anticiclone nord africano. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni e temperature in aumento, con circa 20°c ad 850 hpa, per cui valori massimi ad Avezzano sui 32°c circa. Ventilazione in genere da est, deboli. Tra Martedì e Giovedì, la situazione appare orientata su tempo estivo, con cielo poco nuvoloso, senza rischi precipitativi e temperature ancora in leggero aumento ( valori sui 23°c ad 850 hpa). Ventilazione orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.