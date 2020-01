Il meteo in Marsica 18 – 24 gennaio: qualche fenomeno nel week end, poi tempo in miglioramento.



Le condizioni meteo andranno cambiando nelle prossime ora, con la formazione di un minimo depressionario sulle regioni centrali, le quali apporteranno un cambiamento anche nel territorio marsicano, con dei fenomeni, che potranno assumere carattere nevoso oltre gli 800 m. Sabato, cielo nuvoloso, con delle piogge al mattino e nevicate oltre i 1300 m circa, con quota in calo. Venti d ovest-nord ovest e temperature in discesa. Ampie schiarite nella seconda parte della giornata. Domenica, anche presenterà della nuvolosità, con qualche precipitazione sulla marsica orientale, nevose oltre gli 800 m e forse anche più in basso.Venti da nord est, temperature in calo. Lunedì, giornata nuvolosa, ma tuttavia saranno scarse le possibilità di precipitazioni. Venti sud orientali, temperature ancora in leggera flessione. Meglio la situazione tra Martedì e Venerdì, ove torneranno delle condizioni anticicloniche su buona parte della penisola, ed appunto la Marsica. Temperature in aumento con valori sui 4/5°c ad 850 hpa, venti deboli occidentali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.