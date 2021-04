Il meteo in Marsica 18 – 24 aprile: instabilità con rovesci spesso presenti

Saremo alle prese con il tempo instabile anche nei prossimi giorni, con piogge ed anche delle nevicate in quota, oltre i 1200 m se non più in basso. Infatti per Domenica 18, avremo una giornata con cielo coperto e diffuse precipitazioni, che appunto in quota saranno a carattere nevoso. Venti da est nord est, temperature in calo nei valori massimi. Lunedì, fenomeni presenti soprattutto nel pomeriggio, ma meno accentuato del giorno prima. Qualche nevicata oltre i 1500 m circa, venti sempre orientali, temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Anche per Martedì, Mercoledì e Giovedì le condizioni rimarranno orientate su tempo piovoso, più a carattere di rovescio. Le temperature saranno in aumento con valori ad 850 hpa intorno ai 6°c, come nella giornata di Giovedì. Pertanto venti dai quadranti meridionali, tra deboli e moderati. Venerdì appare migliore al momento, con cielo poco nuvoloso, mentre Sabato, seppur sempre non freddo, potranno tornare dei fenomeni moderati su tutto il territorio marsicano.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS