Il meteo in Marsica 15 – 21 marzo : week end buono, da martedì, possibilità di piogge.

Dopo alcuni giorni di tempo se vogliamo instabile e più freddo, anche se le precipitazioni hanno scarseggiato purtroppo. Nei prossimi giorni, invece, torneremo ad avere un clima più mite, grazie alle correnti occidentali, ove anche l’anticiclone tenderà a rinforzarsi su buona parte del territorio Italiano. Poi, da Martedì, qualcosa potrà cambiare. Intanto la giornata di Venerdì, vedrà il cielo poco nuvoloso, con delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Ventilazione occidentale debole, temperature in aumento. Non molto diversa la giornata di Sabato, ove avremo un rinforzo dell’anticiclone e temperature in salita. Venti da ovest. Domenica, a parte degli addensamenti pomeridiani sul Lazio, nessuna novità, sempre clima primaverile e temperature stazionarie. Lunedì, anche se il campo di alta pressione inizierà a cedere, la situazione non sarà molto diversa sulla nostra regione rispetto ai giorni precedenti. Temperature stazionarie e venti da ovest. Martedì, invece sembra che le cose cambino, con il cielo nuvoloso e con la possibilità di precipitazioni sparse, temperture in calo, con il ritorno della neve oltre i 1300 m circa. Venti da est. Anche le successive giornate di Mercoledì e Giovedì al momento appaiono sotto un possibile tempo all’insegna dell’instabilità e dei fenomeni, temperature stazionarie ( 2°c ad 850 hpa), ventilazione dai quadranti orientali.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica aquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.