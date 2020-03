Il meteo in Marsica 15 – 21 marzo: tempo bello per l’anticiclone in rinforzo

Nei prossimi giorni, dopo questa leggera passata instabile che stiamo vivendo in queste ore e che potrà dare qualche debole precipitazione sulla Marsica orientale, già da domani pomeriggio, il tutto volgerà ad un veloce miglioramento. Infatti avremo un nuovo rinforzo dell’anticiclone che coinvolgerà tutta l’Italia e quindi anche la Marsica.Situazione che a quanto pare, rimarrà su questa linea d’onda anche per i prossimi giorni della settimana che sta per entrare. Pertanto, Domenica, cielo poco nuvoloso al mattino con qualche addensamento verso est, ma il tutto come già accennato poco fa, in miglioramento. Temperature in calo, farà un pochino più freddo. Venti da nord est, moderati. Lunedì, possibili gelate al mattino anche sul Fucino, tempo bello, co cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Venti ancora orientali, temperature in ripresa. Martedì, anticiclone in rinforzo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio marsicano, venti da nord est, temperature in leggero aumento. Ancora migliore la situazione tra Mercoledì e Sabato, con cielo sgombro dalle nubi, a parte qualche stratificazione di poco conto. Temperature in aumento con valori ad 850 hpa tra i +7°c/+8°c, ventilazione debole da ovest sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.