Il meteo in Marsica 15 – 21 febbraio: situazione anticiclonica, più freddo da Mercoledì con qualche nevicata.

Torneranno condizioni di tempo stabile su tutta l’area marsicana, nei prossimi giorni. Sabato, Domenica, Lunedì e Martedì, infatti, avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Gelate al mattino, con la possibilità di banchi di nebbia nei fondo valle.Temperature che via via andranno aumentando, con valori sui 7/8°c ad 850 hpa nella giornata di Lunedì. Insomma l’anticiclone sarà di nuovo in rinforzo. Da Mercoledì, invece, potrà cambiare la situazione, in quanto delle correnti nord orientali, faranno scendere le temperature con dei valori ad 850 hpa sui -1°c verso sera, ove troveranno spazio dei fenomeni, anche nevosi nella notte su Giovedì, probabilmente anche sul Fucino, specie settori orientali. Venti in rinforzo da nord est. Ancora dei rovesci nevosi nel corso di Giovedì, con la colonnina di mercurio ancora in calo. Venti moderati con qualche rinforzo da nord est. Infine Venerdì, la quale appare con un cielo nuvoloso, ma con scarse occasioni per dei fenomeni, ma ancora fredda e venti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.