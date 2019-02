Il meteo in Marsica 15 – 21 febbraio : bel tempo con l’arrivo dell’anticiclone.

C’è davvero poco da dire per questa tendenza meteo dei prossimi giorni su buona parte d’Italia ed anche per il territorio marsicano, in quanto un robusto campo anticiclonico sembra che vorrà stabilizzarsi su una buona parte dell’Europa occidentale e pertanto anche da noi. Venerdì, le temperature torneranno a scendere di qualche grado dal pomeriggio, mentre il cielo dopo un avvio buono, presenterà qualche nube sui versanti orientali del comparto marsicano.Venti moderati con qualche rinforzo specie nell’area di Pescina. Sabato bel tempo, nebbie al mattino nelle vallate così come anche delle brinate.Venti deboli da est, temperature in ripresa. Domenica, bel tempo, su tutta la marsica, con cielo poco nuvoloso. Temperature ancora in leggera salita, ventilazione debole orientale. Lunedì e Martedì, sempre bello e soleggiato, a parte delle nebbie al mattino. Venti da est Lunedì, meridionali Martedì, temperature stazionarie. Un pochino più fresco appare Mercoledì, con qualche nube a ridosso delle aree orientali, ma senza nessuna precipitazione. Situazione analoga nella successiva giornata di Giovedì. Temperature in calo, venti da est.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica aquilanaAQ CAPUTFRIGORIS