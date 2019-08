Il meteo in Marsica 15 – 21 agosto: verso tempo di nuovo stabile e caldo.

Stiamo assistendo al passaggio di una perturbazione, che ha apportato alcuni fenomeni a carattere sparso anche sulla Marsica,situazione che andrà comunque attenuandosi nel corso delle prossime ore. Infatti , già da ferragosto, torneranno condizioni di tempo stabile ed a seguire un aumento termico, sia nei valori minimi che in quelle massime, per l’anticiclone nord africano che pare vorrà tornare a farci visita. Pertanto nella giornata di Giovedì, ferragosto appunto, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, mentre degli addensamenti, potranno farsi vedere lungo i Simbruini nelle ore a seguire, nel pomeriggio appunto. Venti in genere nord orientali, temperature in aumento dalle ore pomeridiane. Sabato, tempo ancora migliore, con cielo poco nuvoloso nell’arco dell’intera giornata, temperature in leggero aumento ancora, venti da sud, deboli. Domenica, tempo estivo su tutto il comparto in questione, con la colonnina di mercurio ancora in salita di qualche grado. Ventilazione occidentale, seppur debole. Tra Lunedì e Mercoledì, non cambieranno granchè le condizioni sulla Marsica, addirittura le temperature potranno ancora salire di qualche grado, con valori di massima intorno ai 32/33°c ad Avezzano. Venti dai quadranti occidentali, deboli con qualche locale rinforzo.

Non mi resta che augurare a Tutti un bellissimo Ferragosto.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.