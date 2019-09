Il meteo in Marsica 14 – 20 settembre: bel tempo e temperature miti, poi instabilità.

Il mese di settembre continua ad andare avanti con un tempo davvero buono sul territorio marsicano. Infatti cielo poco nuvoloso da giorni oramai e a quanto sembra, questa situazione continuerà ancora per i prossimi giorni ovunque. Poi, da Mercoledì, un cambio della situazione appare possibile. Intanto Sabato 14, al mattino, il cielo sarà poco nuvoloso e rimarrà tale per tutta la giornata. Qualche stratificazione e nulla più. Venti orientali, temperature in leggero aumento. Domenica, non cambierà granchè, sempre cielo poco nuvoloso e tempo generalmente simil estivo. Venti deboli da ovest. Lunedì ancora tempo assolato e temperature stazionarie ( 18°c ad 850 hpa), Martedì, situazione invariata, venti sempre da ovest, deboli. Mercoledì, inizierà a cedere l’anticiclone, ed infatti, inizieranno ad affluire delle correnti dai quadranti orientali, che apporteranno dell’instabilità che via via andrà intensificandosi prima di sera, con delle precipitazioni a carattere moderato. Temperature in calo dalla sera. Giovedì, tempo discreto al mattino, ma piogge e temporali saranno presenti su tutto il territorio dal pomeriggio. Temperature in calo con valori verso sera sui 12°c ad 850 hpa. Venti moderati dai quadranti orientali. Venerdì infine, si andrà verso un leggero miglioramento, ma dei fenomeni a carattere di rovescio saranno possibili nel pomeriggio. Venti da est, temperature ancora in lieve calo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.