Il meteo in Marsica 14 – 20 giugno: continua il periodo caldo con qualche rovescio tra Domenica e Lunedì.

Continua il periodo prettamente estivo in tutta la Marsica, con temperature intorno ai 30°c nelle zone più basse del comparto. Per farla breve, la giornata di Venerdì sarà ancora più calda, poi già da Domenica pomeriggio sera, potranno prendere piede dei fenomeni a carattere temporalesco ed a seguire anche nei giorni successivi, sempre parlando della seconda parte della giornata. Pertanto Venerdì, il cielo resterà poco nuvoloso per tutto l’arco della giornata, ove le temperature torneranno di nuovo a salire di alcuni gradi. Ventilazione meridionale. Sabato, la situazione press a poco resterà tale, forse qualche grado in meno, ma orientativamente andrà così. Domenica, dopo un avvio buono, degli addensamenti potranno presentarsi nel corso delle ore pomeridiane, ove non sarà da escludere qualche fenomeno tra debole e moderato, prima di sera. Venti da sud, temperature in leggera flessione. Più dinamico appare Lunedì, con la possibilità di temporali moderati ovunque, nel pomeriggio. Venti da ovest, deboli con dei rinforzi, temperature in calo. Martedì, Mercoledì e Giovedì, al momento appaiono piuttosto simili, con l’inizio giornata buona, ma con la possibilità di rovesci dietro l’angolo, nel pomeriggio di entità tra debole e moderato. Temperature in lieve aumento, venti sempre occidentali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.