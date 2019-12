Il meteo in Marsica 14 – 20 dicembre: torna l’altapressione, probabile un guasto a fine fase.

Stiamo assistendo ad un tempo perturbato, con delle nevicate che stamane hanno imbiancato varie località della Marsica, poste anche nel Fucino, per via del cuscinetto freddo formatasi dopo il passaggio freddo di Martedì. Tuttavia è già tornata la pioggia che ancora ci terrà compagnia nelle prossime ore, con delle nevicate oltre i 1400 m circa, ma con quota in calo fin sui 1000 m, nella notte. Ma già domani, Sabato, le condizioni meteo saranno in generale miglioramento, con le temperature che torneranno a salire dopo il temporaneo calo di stanotte. Giornata buona anche Domenica, con il cielo che presenterà solo delle velature di passaggio e qualche addensamento verso ovest. Nessuna occasione per dei fenomeni, temperature in sensibile aumento, venti occidentali. Lunedì e Martedì, tempo stabile con cielo poco nuvoloso. Possibilità di banchi di nebbia nel Fucino e qualche gelata al mattino. Venti da sud sud ovest, temperature in aumento di qualche grado. Mercoledì, dopo un avvio buono, tornerà della nuvolosità, ma con scarse possibilità di fenomeni, che invece potranno arrivare nel corso della notte successiva. Venti sempre dai quadranti meridionali, temperature in calo dalla sera. Giovedì, piogge, a carattere moderato, neve oltre i 1900 m circa. Venti da sud ovest, temperature senza grosse variaizoni. Situazione press a poco ancora così nel successivo giorno di Venerdì. Venti occidentali moderati con qualche rinforzo, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.