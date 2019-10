Il meteo in Marsica 12 – 18 ottobre: condizioni di bel tempo, qualche disturbo tra Martedì e Mercoledì.

Giornate stabili ed assolate, quelle che ricordano in effetti le ottobrate romane. Situazione che appare destinato a durare anche nei prossimi giorni, mentre il campo anticiclonico pare che vorrà cedere tra Martedì e Mercoledì, ove potranno essere possibili delle precipitazioni. Pertanto Sabato 12, avremo condizioni di tempo bello e soleggiato per tutta la giornata. Possibilità di banchi di nebbia al mattino nelle vallate delle aree interne. Temperature in aumento con valori sui 12°c ad 850 hpa, ventilazione da sud ovest, debole. Domenica, sempre tempo abbastanza buono, a parte delle stratificazioni, ma nulla di che. Venti deboli da ovest, sud ovest, temperature ancora in leggera salita. Lunedì, non cambierà granchè, mentre Martedì, con un indebolimento dell’anticiclone, arriveranno delle nubi ma con scarse possibilità di precipitazioni, venti da sud ovest, tra deboli e moderati, temperature in lieve calo. Dopo un avvio piuttosto variabile, nel primo pomeriggio, saranno possibili dei fenomeni su tutta l’area marsicana. Temperature in leggero calo ancora, venti sud occidentali. Qualche lieve disturbo potrà essere presente Giovedì, ma nulla di rilevante, temperature stazionarie con circa 10°c ad 850 hpa e venti da ovest. Venerdì appare al momento buono con cielo poco nuvoloso su tutta la Marsica, per l’anticiclone che tornerà su buona parte della penisola.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS