Il meteo in Marsica 12 – 18 luglio: clima fresco ed instabile.

La Marsica, a parte qualche rovescio più intenso, non ha avuto effetti devastanti come invece è successo lungo le nostre coste. Per farla breve, nei giorni seguenti, continueremo ad avere tempo instabile su tutto il comparto marsicano, con piogge, specie nelle ore pomeridiane. La giornata di Venerdì 12, inizierà con tempo discreto, ma dei fenomeni potranno essere presenti nel pomeriggio per lo sviluppo di nubi cumuliformi. Ventilazione orientale, temperature stazionarie. Sabato, instabilità più diffusa, possibilità di piogge un pò ovunque sulla Marsica, temperature stazionarie, venti sempre orientali. Domenica, dopo un avvio con cielo poco nuvoloso, saranno possibili dei rovesci ad iniziare da ovest, in estensione dal tardo pomeriggio ovunque. Temperature e venti senza differenze rispetto ai giorni precedenti. Lunedì instabilità diffusa, con piogge su tutta la Marsica, a carattere di rovescio. Clima più fresco, ventilazione da est-nord est. Da Martedì a Giovedì, la situazione appare press a poco con tempo non malaccio al mattino, mentre ci sarà spazio per dei rovesci, anche a carattere temporalesco su buona parte del territorio marsicano. Temperature in lieve ripresa, venti in genere sempre orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS