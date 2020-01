Il meteo in Marsica 11 – 17 gennaio: condizioni di tempo stabile, a parte qualche innocuo addensamento.

Davvero ben poco da dire questa volta al riguardo del meteo nei prossimi giorni nel territorio marsicano. Il campo anticiclonico continuerà a dar luogo a tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio in questione, a parte qualche addensamento di passaggio. Farà un pochino più freddo nel week end, ma nulla di rilevante. Pertanto Sabato, al mattino le condizioni meteo saranno buone. Della nuvolosità sarà possibile dal pomeriggio in arrivo dai quadranti orientali. Nessun rischio di precipitazioni. Venti da est nord est, temperature in calo, sia nei valori minimi che per le massime. Domenica, nuvolosità variabile al mattino ad est, sempre di poco conto. Ampie schiarite nel pomeriggio. Ventilazione orientale, temperature in calo con valori sui -2/-3°c ad 850 hpa. Lunedì, ma al momento potremmo dire che la situazione rimarrà così anche per i successivi giorni fino a Venerdì, con cielo poco nuvoloso salvo qualche addensamento pomeridiano più probabile tra Mercoledì e Giovedì, ma senza nessuna precipitazione. Saranno possibili delle estese gelate su tutto il territorio come dei banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino nelle aree vallive come appunto il Fucino stesso.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.