Il meteo in Marsica 11 – 17 aprile : instabilità con precipitazioni spesso diffuse.

A quanto sembra, nei prossimi giorni, la situazione appare sotto l’insegna della pioggia anche sul territorio marsicano. Infatti, ogni giorno appare con possibilità di fenomeni. La giornata di Giovedì, dopo un avvio discreto, vedrà dal primo pomeriggio, l’arrivo di precipitazioni a carattere moderato, con qualche nevicata in quota, oltre i 1500/1600 m. Venti orientali, temperature in leggero calo. Venerdì, sempre possibilità di fenomeni nel corso del pomeriggio, nevicate anche oltre i 1300 m circa. Ventilazione orientale, temperature in lieve calo. Più variabilità per Sabato mattina, mentre dei fenomeni a carattere di rovescio potranno essere presenti nel pomeriggio. Temperature stazionarie. Domenica delle Palme, dopo un avvio discreto,da ovest, in tarda mattinata inizieranno dei rovesci, che si estenderanno man mano ovunque, dal primo pomeriggio. Venti da est tra deboli e moderati, temperature stazionarie, venti nord orientali. Lunedì Santo inizierà con tempo instabile associata a delle piogge che saranno presenti per buona parte della giornata talvolta deboli, talvolta moderate. Un pochino più fresco, con quota neve sui 1200 m, venti da nord est. Martedì Santo, non sarà da escludere qualche rovescio pomeridiano, mentre Mercoledì Santo, al momento appare diffusamente instabile con dei fenomeni probabilmente temporaleschi, neve oltre i 1500 m circa, venti sempre dai quadranti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.