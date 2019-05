Il meteo in Marsica 10 – 16 maggio : piogge e neve in quota tra Domenica e Lunedì, variabilità a seguire.

Dopo il freddo di inizio settimana, in cui delle nevicate sono cadute fin a quote basse intorno alla Marsica, ed il temporaneo miglioramento, se così vogliamo dire, stanno tornando delle condizioni di tempo instabili, a partire da Domenica e per tutto Lunedì, con piogge ed anche il ritorno della neve oltre i 1400 m circa. Le precipitazioni appaiono più marcate questa volta, anche se lo saranno più tra le zone centrali ed orientali della nostra regione. La giornata di Venerdì, inizierà con un cielo poco nuvoloso, ove però già da entro la mattinata arriverà della nuvolosità su tutto il territorio in questione, con qualche debole precipitazione nel pomeriggio. Venti da ovest, deboli, temperature stazionarie. Sabato anche vede qualche precipitazione debole nelle ore pomeridiane, venti sempre occidentali, temperature in leggero aumento. Domenica, con la formazione di una circolazione ciclonica sull’Italia centro meridionale, la giornata risulterà molto instabile e piovosa , con qualche nevicata sui massicci maggiori oltre i 2000 m, quota in calo dalla serata. Venti da ovest al mattino, in rotazione dal pomeriggio da nord est, temperature in calo. Lunedì, giornata sempre sotto l’insegna della pioggia e delle nevicate oltre i 1400 m circa. Un pochino meglio nel carseolano, mentre precipitazioni diffuse sulla parte orientale marsicana, con venti a tratti con dei rinforzi. Temperature in calo. Martedì, qualche rovescio a carattere sparso, con ampie schiarite. Temperature ancora in lieve flessione, venti da est. Qualche fenomeno ancora presente Mercoledì, ma in ogni caso si andrà verso un generale miglioramento. Venti nord orientali, lieve aumento termico. Appare discreta invece la giornata di Giovedì, con cielo poco nuvoloso al mattino, qualche veloce precipitazione al pomeriggio e temperture in aumento. Venti sempre orientali, deboli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.