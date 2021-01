Il meteo in Marsica 10 – 16 gennaio: ancora fenomeni, poi possibile arrivo del freddo

Ancora nevicate nel territorio marsicano fino sul Fucino, con una situazione, che rimarrà ancora instabile anche nei giorni a seguire, seppur le temperature torneranno a salire per via dei venti da scirocco. Poi, verso Mercoledì le condizioni appaiono buone, mentre a seguire, sarà possibile l’arrivo di correnti fredde da nord est. Ma seguiamone l’evoluzione. Intanto Domenica ancora tempo molto instabile con piogge e nevicate ma oltre i 1800 m circa, quota che tuttavia tenderà a scendere verso sera per un nuovo calo termico. Venti da sud est, tra deboli e moderati. Lunedì e Martedì, spazio per delle precipitazioni sparse a carattere tra deboli e moderati, nevose oltre i 1000 m anche più in basso. Mercoledì, tempo più stabile con cielo poco nuvoloso, estese gelate al mattino. Venti deboli da ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì, non cambierà granchè, tempo discreto con addensamenti sparsi. Temperature stazionarie con valori intorno agli 0°c ad 850 hpa. Tra Venerdì e Sabato,sembra esserci confusione, in quanto di abbastanza sicuro c’è l’arrivo del freddo, da nord est, ma non si riesce ancora a comprendere la possibilità di fenomeni, nevose certamente. Meglio fermarci così al momento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.