Il meteo in Marsica 1 – 7 marzo : tra qualche fenomeno e bel tempo.

L’inizio della primavera meteorologica sul territorio marsicano, appare decisamente non male. Un avvio, con qualche addensamento annesso a dei fenomeni, ma di breve durata, tant’è che Sabato, torneranno già condizioni migliori. Come soprattutto Domenica. Qualche fenomeno invece nel corso della prossima settimana non sarà da escludere , sui versanti occidentali e comunque di debole intensità. Venerdì, 1 Marzo, ingresso della primavera meteorologica, vedrà un cielo poco nuvoloso. Nubi in aumento nel corso del pomeriggio, tra il carseolano e la marsica occidentale, venti da ovest, moderati, temperature in calo. Sabato,giornata discreta, con cielo poco nuvoloso, ma con scarse possibilità di precipitazioni. Venti da nord est, con qualche rinforzo sui settori orientali, temperature in calo. Domenica, bel tempo, con qualche stratificazione, temperature stazionarie o in leggero aumento, venti da ovest. Lunedì, rinforzo dei venti da ovest, qualche addensamento sui versanti occidentali, temperature in aumento di qualche grado. Martedì, qualche pioggia sui Simbruini, Carseolano, ma di debole entità, venti occidentali, temperature stazionarie. Mercoledì, giornata molto simile alla precedente, ma con un rinforzo dei venti da sud ovest,quindi più mite, mentre Giovedì, potranno tornare delle piogge con un calo termico per i venti che provverranno da nord ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS