Il meteo in Marsica 1 – 7 marzo: diverse occasioni per tempo instabile con precipitazioni.



Con l’ingresso di Marzo, oltre all’inizio della primavera meteorologica, sembra anche il ritorno di piogge, in qualche caso abbondanti sul territorio marsicano. Infatti una serie di depressioni che andranno formandosi sull’Italia, di stampo atlantico, saranno responsabili di tempo diffusamente instabile. Domenica 1 Marzo, dopo un avvio discreto al mattino, della nuvolosità tenderà ad estendersi ovunque, associata a delle precipitazioni, che tra il pomeriggio e la sera saranno di moderata intensità. Neve sui rilievi oltre i 2000 m circa. Lunedì, discreto al mattino, ma nuvolosità di nuovo in aumento, tornerà con nuove piogge, che tra la sera-notte potranno assumere condizioni di forte intensità. Venti sud occidentali, temperature in lieve salita. Martedì rovesci sparsi,con aumento di quest ultime dal pomeriggio, specie sui versanti orientali. Neve oltre i 1600 m circa. Temperature in calo, venti da est nord est. Più freddo Mercoledì, con la possibilità di fenomeni sempre più presenti sui versanti orientali del comparto. Nevicate oltre gli 800 m, venti orientali, moderati. Giovedì, tempo piuttosto freddo, ma con cielo poco nuvoloso. Ventlazione da est-nord est. Venerdì, giornata discreta, con della nuvolosità in aumento verso sera. Temperature in aumento, venti meridionali. Infine Sabato, che al momento appare di nuovo piovoso,leggero calo termico, neve oltre i 1800 m di altitudine.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.