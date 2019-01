Il meteo in Marsica 1 – 7 febbraio : ancora piogge e qualche nevicata.

I giorni della merla si sono fatti rispettare nel comprensorio marsicano, in quanto nei giorni appena trascorsi abbiamo avuto altri apporti nevosi, soprattutto nelle zone poste in quota. C’è da dire che nei prossimi giorni, le condizioni meteo rimarranno piuttosto instabili, con piogge ed a seguire nuove nevicate oltre i 900 / 1000 m all’incirca. Intanto nella giornata di Venerdì 1 Febbraio, il cielo sarà nuvoloso dal mattino, con dei fenomeni in estensione un pò ovunque. La neve cadrà solo oltre i 2000 m circa, per le correnti che provverranno da libeccio e pertanto le temperature saliranno sensibilmente rispetto ai giorni scorsi ( circa 5°c ad 850 hpa).Sabato, non cambierà molto rispetto al giorno precedente, possibilità di fenomeni e quota neve un pò in calo fin sui 1600/ 1700 m, per la colonnina di mercurio che tenderà a scendere di qualche grado. Venti sempre dai quadranti meridionali. Domenica, precipitazioni sparse su tutto il territorio marsicano, con la neve che potrà cadere intorno ai 1100 m circa, soprattutto nella seconda parte della giornata. Venti tendenti a ruotare da est, temperature in calo. Lunedì, possibile circolazione depressionaria con i venti orientali, piogge su buona parte del comparto, soprattutto sui versanti posti ad est, con nevicate oltre i 900 m circa. Temperature ancora in calo. Martedì, giornata migliore, con scarse possibilità di fenomeni e temperature stazionarie, mentre Mercoledì, di nuovo tempo instabile con piogge e nevicate, soprattutto sulla marsica orientale, con nevicate oltre gli 800 m circa. Temperature in lieve calo, venti sempre da est.Giovedì, tempo variabile e qualche fenomeno sparso, temperature in salita di qualche grado.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.