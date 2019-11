Il meteo in Marsica 1 – 6 dicembre: tra instabilità e schiarite in un contesto non freddo.

Con il primo Dicembre entrerà anche l’inverno meteorologico. E a quanto vediamo, il periodo, meteorologicamente parlando, è tutt’altro che prossimo all’inverno, anche sul territorio marsicano. In effetti i prossimi giorni, appaiono orientati su un tipo di tempo come è stato finora, con instabilità a tratti, alternate a delle schiarite. Ed il tutto in un contesto mite, davvero mite per il periodo nel territorio marsicano. Domenica 1 Dicembre, giornata buona se vogliamo su tutta la Marsica, con cielo che presenterà soltanto delle stratificazioni e nulla più. Nessuna pioggia. Venti in genere da sud, temperature stazionarie o in leggero aumento. Lunedì, giornata non molto diversa, mentre appaiono possibili dei fenomeni nella successiva giornata di Martedì. Sarà possibile qualche nevicata sui 2200 m circa. Venti meridionali, temperature stazionarie. Mercoledì, giornata un pochino più fredda per l’ingresso dei venti da est. Cielo per lo più variabile, con scarse possibilità di fenomeni. Qualche spruzzata di neve, ma sempre debole potrà verificarsi oltre i 1500 m circa. Temperature in calo di qualche grado ( 3°c ad 850 hpa). Giovedì, la formazione di un minimo depressionario, molto blando sull’Italia centro meridionale, potrà dar luogo a della nuvolosità in aumento nel corso della giornata e a dei fenomeni verso sera. Temperature in lieve aumento, venti sempre dai quadranti orientali. Infine Venerdì, ove potrà esserci ancora qualche debole fenomeno sui versanti orientali del Fucino e sul Parco nazionale d’Abruzzo,tendenza a miglioramento generale, ventilazione sempre orientale, temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS