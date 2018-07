Il mercato si sposta in occasione della Settimana Marsicana, i banchi saranno estesi a Via Mazzini

Avezzano. Ci sarà uno spostamento parziale del mercato previsto per sabato 4 agosto. La decisione è stata presa per consentire alla Settimana Marsicana di svolgere i suoi eventi nel tratto di via antestante il palazzo Torlonia. L’assessore comunale alle attività produttive Renata Silvagni rende noto che in riferimento alla disposizione dirigenziale del 10 luglio 2018 “questo assessorato,sentite le associazioni di categoria degli ambulanti, che hanno espressamente richiesto di trovare una soluzione utile a consentire lo svolgimento del mercato del 4 agosto corrente anno, dopo un confronto con il sindaco, ritiene possibile accogliere la richiesta dei commercianti. A tal fine chiede che vengano predisposti tutti gli atti necessari a far sì che l’evento mercatale possa svolgersi attraverso lo spostamento dei soli banchi collocati sul tratto di via di piazza Torlonia interessato dagli eventi legati alla Settimana Marsicana, ovvero compreso tra via A. M Torlonia e via Roma, in altra strada e precisamente sul tratto di via Mazzini tra piazza della Repubblica e via Fontana”.