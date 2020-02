Luco Dei Marsi. In occasione dei festeggiamenti per il Carnevale Marsicano, il mercato di venerdì 21 febbraio si terrà in piazza De Gasperi, piazzetta facilmente accessibile da Viale Duca Degli Abruzzi.

Lo spostamento momentaneo del mercato è stato realizzato al fine di consentire l’allestimento del tendone riscaldato in piazza Umberto I per il “Carnival ’90 Party”, in programma per sabato sera.